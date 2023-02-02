أسعار العملات بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫13432 مقابل الريال الواحد 0٫24186
الدولار: 3٫75285 مقابل الريال الواحد 0٫26646
درهم إماراتي: 1٫02171 مقابل الريال الواحد 0٫97875
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72266
دينار أردني: 5٫29024 مقابل الريال الواحد 0٫18903
دينار كويتي: 12٫31422 مقابل الريال الواحد 0٫08120
دينار بحريني: 9٫95469 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري: 1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026
الدرهم المغربي: 0٫37328 مقابل الريال الواحد 2٫68145
الجنيه المصري: 0٫12428 مقابل الريال الواحد 8٫04626