أسعار العملات مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫01906 مقابل الريال الواحد 0٫24884

الدولار: 3٫74860 مقابل الريال الواحد 0٫26677

درهم إماراتي:1٫02058 مقابل الريال الواحد 0٫97983

ريال يمني:0٫01497 مقابل الريال الواحد 66٫78488

دينار أردني: 5٫27979 مقابل الريال الواحد 0٫18940

دينار كويتي:12٫23554 مقابل الريال الواحد 0٫08173

دينار بحريني:9٫94779 مقابل الريال الواحد 0٫10053

الريال القطري:1٫02955 مقابل الريال الواحد 0٫97130

الدرهم المغربي:0٫36276 مقابل الريال الواحد 2٫75663

الجنيه المصري: 0٫12299 مقابل الريال الواحد 8٫13050