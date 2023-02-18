أسعار العملات مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01906 مقابل الريال الواحد 0٫24884
الدولار: 3٫74860 مقابل الريال الواحد 0٫26677
درهم إماراتي:1٫02058 مقابل الريال الواحد 0٫97983
ريال يمني:0٫01497 مقابل الريال الواحد 66٫78488
دينار أردني: 5٫27979 مقابل الريال الواحد 0٫18940
دينار كويتي:12٫23554 مقابل الريال الواحد 0٫08173
دينار بحريني:9٫94779 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري:1٫02955 مقابل الريال الواحد 0٫97130
الدرهم المغربي:0٫36276 مقابل الريال الواحد 2٫75663
الجنيه المصري: 0٫12299 مقابل الريال الواحد 8٫13050