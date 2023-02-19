أسعار العملات مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01623 مقابل الريال الواحد 0٫24890
الدولار: 3٫74770 مقابل الريال الواحد 0٫26683
درهم إماراتي:1٫02034 مقابل الريال الواحد 0٫98007
ريال يمني: 0٫01497 مقابل الريال الواحد 66٫80092
دينار أردني: 5٫27852 مقابل الريال الواحد 0٫18945
دينار كويتي:12٫26350مقابل الريال الواحد 0٫08175
دينار بحريني:9٫96855 مقابل الريال الواحد 0٫10032
الريال القطري: 1٫02931مقابل الريال الواحد 0٫97153
الدرهم المغربي: 0٫36486 مقابل الريال الواحد 2٫74341
الجنيه المصري: 0٫12296 مقابل الريال الواحد 8٫13245