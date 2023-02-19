أسعار العملات مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫01623 مقابل الريال الواحد 0٫24890

الدولار: 3٫74770 مقابل الريال الواحد 0٫26683

درهم إماراتي:1٫02034 مقابل الريال الواحد 0٫98007

ريال يمني: 0٫01497 مقابل الريال الواحد 66٫80092

دينار أردني: 5٫27852 مقابل الريال الواحد 0٫18945

دينار كويتي:12٫26350مقابل الريال الواحد 0٫08175

دينار بحريني:9٫96855 مقابل الريال الواحد 0٫10032

الريال القطري: 1٫02931مقابل الريال الواحد 0٫97153

الدرهم المغربي: 0٫36486 مقابل الريال الواحد 2٫74341

الجنيه المصري: 0٫12296 مقابل الريال الواحد 8٫13245