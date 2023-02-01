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رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس 0.25%

أسعار النفط تعمق خسائرها بعد قرار الفيدرالي

2023-02-01 الساعة 11:04
أسعار النفط تعمق خسائرها بعد قرار الفيدرالي
المواطن - فريق التحرير

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عمقت أسعار النفط خسائرها بعد قرار الفيدرالي وتلميحه لإمكانية مواصلة رفع الفائدة وخام برنت يهبط بنحو 3%.

الفائدة

وكان المركزي البحريني قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ب 0.25 بالمئة، فيما أبقى مصرف قطر المركزي على سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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جاء ذلك في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5% – 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد رفع  في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

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