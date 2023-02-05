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مع احتمالات خفض صادرات النفط الروسية

أسعار النفط قد تتجاوز الـ 100 دولار وأزمة طاقة مرتقبة بحلول 2024

2023-02-05 الساعة 7:59
أسعار النفط قد تتجاوز الـ 100 دولار وأزمة طاقة مرتقبة بحلول 2024
المواطن - فريق التحرير

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أشارت مجموعة غولدمان ساكس في ظل العقوبات التي ستتسبّب في خفض صادرات النفط الروسية، وفي ظل التوقُّعات بأن يتعافى الطلب الصيني بعد إنهاء بكين سياسة “صفر كوفيد”؛ فإنَّه من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل من مستوياتها الحالية البالغة نحو 80 دولارًا.

أزمة إمداد بحلول 2024

ومن جهته، قال المحلل جيف كوري، على هامش مؤتمر الرياض، اليوم الأحد، إنَّ نقص الإنفاق في القطاع على زيادة الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب، سيكون بدوره أحد العوامل الدافعة لارتفاع الأسعار، وقد يصبح هذا النقص في الطاقة الإنتاجية مشكلة كبيرة بحلول عام 2024.

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سلسلة ارتفاعات

وأضاف كوري، الذي يرأس أبحاث السلع الأساسية في بنك “غولدمان ساكس”: “دورات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، هي عبارة عن سلسلة من الارتفاعات، تسجل معها مستويات أعلى عند كل ارتفاع، ومستويات أعلى من تلك المنخفضة السابقة عند كل انخفاض”.

وأشار إلى أنَّه بحلول شهر مايو؛ من المتوقَّع أن تتحوّل أسواق النفط إلى عجز في المعروض مقارنة مع حجم الطلب، مما يعني ضرورة استخدام المزيد من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لدى المنتجين العالميين، الأمر الذي سينعكس بالتالي إيجابًا على الأسعار.

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