أشرف حكيمي يورط باريس سان جيرمان

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ورطة جديدة، بعد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي الدولي أشرف حكيمي.

إصابة أشرف حكيمي بدوري أبطال أوروبا

وتعرض أشرف حكيمي لإصابة خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، واضطر المدير الفني كريستوف جالتيه، لاستبداله بين الشوطين ليدفع باللاعب بريسنيل كيمبيمبي بدلًا منه.

ولفتت صحيفة “لو باريزيان”، اليوم الخميس، إلى أن حكيمي سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليل، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

وتابعت: “أشرف حكيمي تعرض لهذه الإصابة خلال مواجهة بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا، والجهاز الطبي لباريس سان جيرمان، قام بوضع برنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه لموقعة ليل”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الفرنسية: “هناك حالة تفاؤل داخل جدران باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية لحاق أشرف حكيمي بالكلاسيكو ضد مارسيليا، يوم 26 فبراير في الدوري لكرة القدم”.

معاناة سان جيرمان

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان من تراجع على مستوى الأداء والنتائج، وخسر آخر 3 مباريات أمام مارسيليا في الكأس، وموناكو بالدوري الفرنسي، وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.