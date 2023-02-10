لا يزال العالم أجمع تحت هول فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وسط جهود متواصلة من فرق البحث والإنقاذ للبحث عن أحياء تحت الأنقاض بإمكانيات ومعدات قليلة، ومع مرور اليوم الرابع للمأساة تتضاءل الآمال بشأن العثور على ناجين، إلا إن لطف الله دائمًا موجود لنسمع أصوات أطفال أحياء من تحت الركام.

في غضون ذلك، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أصوات استغاثات أطفال تحت الأنقاض في سوريا، مشيرين إلى عدم وجود مُعدات ولا آليات كافية لإنقاذهم.

حصيلة القتلى

أشارت إحصائيات غير نهائية إلى أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى أكثر من 18 ألفًا و400، كما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 74 ألفًا.

وأعلن وزير البيئة والإعمار التركي مراد قوروم في وقت سابق، أنه تم إيواء 130 ألف مواطن حتى الآن بشكل مؤقت، ويجري العمل على تجهيز مزيد من المنازل المتنقلة والخيام.

وقال قوروم إنه تم تجهيز 15 ألفًا و350 خيمة للإيواء في ولاية غازي عنتاب (جنوبي تركيا)، وإن الرقم سيرتفع ليبلغ 25 ألفًا.

كما أشار إلى تجهيز 500 منزل متنقل في منطقتين بغازي عنتاب، وقال إن الرقم سيصل 15 ألفًا.

فيما أشارت إحصائيات غير نهائية أيضًا في سوريا إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 3507، وبلغ عدد المصابين 7115.