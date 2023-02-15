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يتوقع أن تصل الحرارة في الشمالية لواحد تحت الصفر

أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”
المواطن - فريق التحرير

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توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في مجال الطقس والمناخ، أن أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية تبدأ غدًا الخميس، ويتوقع استمرارها حتى الاثنين القادم.

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وأشار الحصيني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الموجة هي التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، حيث يسبقها رياح مثيرة للغبار على معظم المناطق.

ولفت إلى أنها تبدأ من الخميس 1444/7/25هـ وذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب وتستمر حتى الاثنين 29 رجب ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

نصائح للمواطنين

من جانب آخر، وجه الحصيني عدة نصائح للمواطنين والمقيمين للوقاية من التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقرة، قائلًا: “البسوا ولبسوا عيالكم”.

وتابع: اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، ومَن لا لباس له، مضيفًا: في الحرارة مع تشكل الصقيع على الشمالية وشمال الوسطى، متوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في المملكة الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد، فيما يتوقع أن تسجل الوسطى والمرتفعات بين 3 و9، أما الشرقية والمدينة المنورة يتوقع أن تسجل بين 5 و14، أما مكة المكرمة بين 15و20، وجازان بين 22 و24°C.

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