عسيري: أعراض الإنفلونزا الموسمية أقوى من كورونا حاليًا

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قال الوكيل المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري: إن أعراض الإنفلونزا الموسمية أقوى من أعراض كورونا؛ بسبب عدة أشياء.
فيديو | الوكيل المساعد للصحة الوقائية د.عبد الله عسيري: أعراض الإنفلونزا الموسمية أقوى من كورونا حاليا#الراصد pic.twitter.com/OnEfHxgaPpقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) February 15, 2023
وأوضح عسيري، في حواره لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أن السبب الأول يعود إلى أن أغلب المواطنين أصيبوا بالكورونا، ومن ثم أصبح لديهم مناعة جزئية، الأمر الثاني أن 85% من المجتمع حصل على جرعتين على الأقل من لقاح كورونا ما يخفف من حدة المرض ويزيد المناعة، فانخفضت حالات الالتهاب الرئوي وعدد الوفيات الناتجة من الإصابات، رغم تواجد الفيروس ولكن حدته وعدد وفياته انخفضت بشكل كبير.
وفي وقت سابق، أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية، للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا وتفادي دخول العناية بالمركزة.
ولفت أيضًا إلى أهمية تلقي اللقاح خاصة للفئات الأكثر عرضة للفيروس وهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضى، محذرًا من خطورة إهمال تلقي اللقاح، موضحًا أن المضاعفات تشمل الكحة والسعال والوهن وارتفاع الحرارة، وأحيانًا تصل للوفاة لا قدر الله.