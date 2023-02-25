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وسط انتشار ظاهرة التدخين بين الشباب

أعمار المصابين بجلطات القلب خلال الشتاء تتراوح بين 30 لـ 40 عامًا

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
أعمار المصابين بجلطات القلب خلال الشتاء تتراوح بين 30 لـ 40 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري قسطرة الشرايين الدكتور محمد البارقي أن أغلب إصابات جلطات القلب بالمملكة خلال فصل الشتاء هي لأشخاص بين الـ 30 – 40 عامًا.

مجتمع واعِ

وأوضح البارقي خلال تصريحات لقناة “العربية” أن خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب يحتاج إلى مجتمع تكون فيه معدلات الإصابة بالسكري منخفضة.

وأشار إلى أن المجتمع يحتاج إلى تغيير نمط الحياة، والمشي أكثر، والاهتمام بنوعية الطعام والوزن.

وأضاف أنه من المؤسف أن التدخين للأسف انتشر بين الشباب والفتيات بشكل كبير، لدرجة أن أغلب من أصيب بجلطات القلب وتم استقبالهم في الطوارئ وعمل قسطرة لهم، كان أعمارهم من 30 إلى 40 سنة.

الوقاية من أمراض القلب

وكان الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، وجه نصائح مهمة للوقاية من جلطات القلب والدماغ.

وقال النمر، إن أبرز طرق الوقاية اتباع حمية غذائية سليمة، من خلال تقليل الملح، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وعدم الإسراف في تناول الدهون.

وشدد على ضرورة تجنب التدخين، والتحكم بالضغط والسكري، والتحكم بالكولسترول، والابتعاد عن السمنة، وممارسة الرياضة اليومية، والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية والاجتماعية.

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