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من أبرزها مضادات الأكسدة

أغذية تحسن عمل الدماغ

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
أغذية تحسن عمل الدماغ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن مضادات الأكسدة ومجموعة فيتامين В والأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة تحسن عمل الدماغ، وللأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة، تأثير خاص في نشاط الدماغ.

أهمية الأحماض

وتقول خبيرة التغذية، في تصريحات لوكالة نوفوستي: “تحمي هذه الأحماض النبضات العصبية الضرورية لنشاط الإنسان بصورة كاملة. كما أنها تخفف الالتهابات وتجعل الدم أكثر سيولة. وعند وجود لويحات تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه تساعد الدم على المرور عبر الأوعية الدموية وتوقف تكون الجلطات”.

وأضافت: توجد هذه الأحماض في الأسماك الدهنية والجوز وزيت الكتان. وأن فيتامين В12 مهم لعمل الدماغ. وهذا الفيتامين موجود في اللحوم والكبد. كما أن مضادات الأكسدة الروتين والكيرسيتين والريفيناتروز والبوليفينولين ضرورية لعمل الدماغ.

خلايا المخ

وصرحت الخبيرة: “تحمي هذه المواد خلايا الدماغ من التلف وتحافظ على فيتامين C الذي يطيل مدة فعالية مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها”.

ووفقًا لها، لتعويض نقص مضادات الأكسدة يمكن تناول الرمان وثمار العنب البري. كما يجب تناول فيتامين D والألياف الغذائية والماغنيسيوم الذي يوجد بنسب جيدة في الجزر والسبانخ واللحوم. أما فيتامين D فموجود في كبد سمك القد والأسماك الدهنية والبيض.

التهابات الأوعية الدموية

وتابعت الخبيرة الروسية: “يكفي تناول ملعقة من الكبد للحصول على حاجة الجسم اليومية من الفيتامين”. وأكدت أن الألياف الغذائية موجودة في جميع أنواع الخضار، ولكنها أشارت إلى الثوم بصورة خاصة.

وأوضحت أن للثوم تأثيراً مضاداً للالتهابات يماثل تأثير الأسبيرين، وأن الثوم يحسن الدورة الدموية ويمنع التصاق اللويحات على جدران الأوعية الدموية وتكون الجلطات، ويخفف أيضًا من التهابات الأوعية الدموية.

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