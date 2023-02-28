أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد

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كشف رئيس جمعية الادخار، سليمان الزبن، أفضل وسائل ترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان وأيام العيد.
احذر من عروض المتاجر..
رئيس جمعية الإدخار يقدم نصائح ويوضح أفضل الممارسات لترشيد الإنفاق قبيل وخلال شهر رمضان وأيام العيد@Azzabin#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1aBaVIcC39
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 28, 2023
وقال الزبن خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن الشكاوى تقترن براتب شوال لحدوث فجوة بينه وبين راتب شهر رمضان وارتفاع معدل القروض والاستهلاك والمشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك.
وأضاف: أن الأسر تختلف بشأن الادخار، لظروف الاحتياجات والالتزامات المالية والقروض المطلوبة منها، بالإضافة إلى الالتزامات الشهرية، مشيرًا إلى أهمية تقنين احتياجات ومصروفات شهر رمضان، وتجنب الترف.
ونصح بضرورة الشراء من منافذ جملة وحسن التعامل مع العروض المقدمة بتحديد الاحتياجات المراد شراؤها، وعدم شراء كميات أكثر من الحاجة نتيجة التأثر بجاذبية العروض، وتجنب شراء أغراض لا حاجة للمشتري بها.
واستطرد، أن الشراء بالجملة يتطلب تنظيم ذلك بالاشتراك بين مجموعة من المشترين للحصول على سعر الجملة؛ لأنه يكون أقل، مع عدم الشراء ليلة العيد والشراء الاقتصادي المرتبط بالاحتياج فقط.