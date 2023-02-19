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كارلوس جونيور يُنافس كوستا وألفارو

أفضل 3 أهداف في الجولة الـ17 بدوري روشن

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
أفضل 3 أهداف في الجولة الـ17 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ17 في دوري روشن السعودي.

أجمل أهداف الجولة الـ17

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور في شباك أبها، في المباراة الافتتاحية بالجولة الـ17 في دوري روشن السعودي؛ والتي حسمها الليوث بهدفين دون رد.

كارلوس جونيور في دوري روشن
كارلوس – المصدر spl

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ17، الهدف الذي سجله نجم نادي الاتحاد، هيلدر كوستا أمام الاتفاق، والتي فاز بها العميد بنتيجة 3/0، بجانب هدف نجم التعاون، ألفارو ميدران ضد النصر، في اللقاء الذي خسره فريقه بنتيجة 2/1.

ألفارو ميدران
ألفارو ميدران

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ17، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ20 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 بـ16 نقطة، متساويًا مع الوحدة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن في الدوري – المصدر @albatinclub

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