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نتج عنه صدع طوله 1600كم تقريبًا

أقوى وأعنف زلزال في التاريخ

2023-02-09 الساعة 8:45
أقوى وأعنف زلزال في التاريخ
المواطن - فريق التحرير

كشف أ. د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أقوى وأعنف زلزال مُسجل حتى الآن.

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وقال المسند في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: إن أقوى وأعنف زلزال مُسجل حتى الآن، هو زلزال بقوة 9.5 درجة على مقياس ريختر، في يوم 22 مايو 1960 في تشيلي جنوب أمريكا الشمالية.

وأشار المسند إلى أن هذا الزلزال نتج عنه صدع طوله 1600كم تقريبًا.

زلزال تركيا

يأتي ذلك بالتزامن مع زلزال قوي ومميت شهدته عدة مدن تركية، وتأثر به الشمال السوري قبل أيام، حيث بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، نتج عنه دمار شامل في البلدين.

من جانب آخر، توقعت مؤسسة ألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وامتد إلى سوريا، فيما أشارت التقديرات اليوم الخميس إلى أن ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

حصيلة إجمالية

وتوقعت مؤسسة risklayer أن تتراوح الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال بين 16 ألفًا و560 قتيلًا و83 ألفًا و470 قتيلًا، مبينة أن أكثر من 34 ألف ضحية ستسجل في تركيا وأكثر من 10 آلاف في سوريا.

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