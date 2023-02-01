أكاديمية طويق تعلن دورة مجانية عن بُعد لمدة أسبوعين

أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة دورة مجانية (حضوري) بمدينة الرياض، لمدة أسبوعين بمجال (الأمن السيبراني) مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى الدورة:

– دورة مقدمة تعريفية عن مركز عمليات الأمن السيبراني (SOC).

نبذة عن الدورة:

– التعريف بكيفية مراقبة كل ما يحصل من سجلات النظام في عمليات الأمن السيبراني، وما هي طرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

المميزات:

1- تقدم الدورة حضورياً من 05-02-2023 وحتى 16-02-2023 (لمدة أسبوعين)، من الساعة 7:00 مساًء وحتى الساعة 9:00 مساًء (لمدة ساعتين يومًيا).

2- يتم تقديم الدورة باللغة العربية.

3- شهادة حضور مقدمة من أكاديمية طويق عند إنهاء الدورة.

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.

3- جهاز لابتوب شخصي.

التاريخ:

– تقام الدورة بتاريخ 2023-02-05م.

المقر:

– في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

يذكر أن أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تأسيسها في أغسطس 2019م، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا