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أكاديمية طويق تعلن عن 60 معسكراً احترافياً

2023-02-07 الساعة 12:59
أكاديمية طويق تعلن عن 60 معسكراً احترافياً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 60 معسكراً احترافياً (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المجالات التدريبية:

– الأمن السيبراني.
– برمجة الألعاب.
– علم وتحليل البيانات.
– الواقع المعزز والواقع الافتراضي.
– تقنية Blockchain.
– تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UX / UI.
– الحوسبة السحابية.
– برمجة الروبوت.
– التصميم والتصنيع الرقمي.
– انترنت الأشياء.
– الذكاء الاصطناعي.
– برمجة الدرونز.
– علوم الشبكات.
– تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية.
– هندسة البرمجيات.
– برامج طويق للناشئين (عن بُعد).

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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