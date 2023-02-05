أكاديمية كويتية: الروبيان صرصور البحر يتغذى على فضلات الكائنات الحية

قالت الدكتورة الكويتية جنان الحربي، صرصور البحر من فصيلة الروبيان ويتغذى على فضلات الكائنات الحية في البحر.

وتساءلت د. جنان عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” بقولها: “تأكلون الصرصور وتشعرون بالقرف من سوير الليل وهو من نفس فصيلة الروبيان؟!”.

صرصور البحر

صرصور البحر، يعيش على مخلفات البحر وبقايا النباتات، وتتغذى على الطحالب والنفايات ويمتص السموم في جسمه، وتكمن خطورته في طريقة تغذيته غير الصحية، حيث يعتمد على كائنات المياه العذبة المليئة بالبلهارسيا، والتي تسبب أضرارًا صحية لا حصر لها تصيب الانسان ما يجعل هناك مضاعفات لأمراض أخرى على المدى البعيد.

سوير الليل

وفي وقت سابق، أشارت الحربي إلى أن حشرة سوير الليل لها القدرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية المختلفة، فنراها موجودة في الصحاري والمزارع والغابات وعلى الشواطئ، ويتضمن نظامها الغذائي أنواعًا مختلفة من المواد العضوية للنباتات والفطريات وفضلات الطعام وهناك منها اللاحمة التي تتغذى على بعضها البعض أو على الحشرات الصغيرة الميتة، مضيفة أن هذه الحشرة تمتاز بتعدد ألوانها مثل الأسود أو الأحمر أو البني أو اللون الأخضر على حسب النوع.