أكبر طائرة شحن في العالم تحمل المساعدات السعودية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

قال الإعلامي فيصل العبدالكريم، إن المملكة أرسلت معدات بحث عن مفقودين محمولة على متن أكبر طائرة شحن جوي في العالم، لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وأضاف “طائرات المعونات و”الفزعة” لم يتوقف هديرها في الفضاء مساعدة للشعبين السوري والتركي، وننقل ليس لمنّة أو فضل وإنما لدور دولتنا في هذه الكارثة.

وصول الطائرة الإغاثية السادسة

واليوم وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.