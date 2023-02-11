فايز المالكي: قوافل المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال شيء مشرف إنجاز كورينثيانز يُداعب الهلال أكبر طائرة شحن في العالم تحمل المساعدات السعودية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق الأكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع أمانة جدة تصادر 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بنطاق بلدية البلد الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى الجولة الـ16 الأكثر تهديفًا بدوري روشن وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات
قال الإعلامي فيصل العبدالكريم، إن المملكة أرسلت معدات بحث عن مفقودين محمولة على متن أكبر طائرة شحن جوي في العالم، لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.
وأضاف “طائرات المعونات و”الفزعة” لم يتوقف هديرها في الفضاء مساعدة للشعبين السوري والتركي، وننقل ليس لمنّة أو فضل وإنما لدور دولتنا في هذه الكارثة.
واليوم وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.