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فيما عُرف بسياسة فرض قيود على ابتياع الخضروات والفواكه

أكبر متاجر بريطانيا تحدد كميات الخيار والطماطم المسموح بشرائها 

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
أكبر متاجر بريطانيا تحدد كميات الخيار والطماطم المسموح بشرائها 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قام أكبر بائع تجزئة في بريطانيا، وهو متجر Tesco، بتحديد كميات الخيار والطماطم والفلفل المسموح للعملاء بشرائها، وذلك في سبيل ترشيد الخضروات والفاكهة.

العدد المسموح به للخيار والطماطم

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أصبح Tesco بذلك رابع متجر كبير في بريطانيا يتبع هذه السياسة، وذلك بعد كل من Aldi وAsda وMorrisons.

وقررت جميع تلك المتاجر أن تمنح الفرد الواحد 3 عناصر فقط من الطماطم والفلفل والخيار، ويرجع اتباع سياسة فرض قيود على شراء العملاء للخضروات بعد أن تضررت الإمدادات بسبب تعطل المحاصيل في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.

ماذا حدث؟

أثر الطقس البارد في إسبانيا والمغرب بشكل كبير على توافر الخضروات في الأسواق البريطانية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، وتُعزى مشكلات الإمداد إلى سوء الأحوال الجوية وتعطل النقل وتكاليف الطاقة المرتفعة.

أكبر متاجر بريطانيا تحدد كميات للخيار والطماطم المسموح بشرائها 

ويقال إن المزارعين في أوروبا وشمال إفريقيا يرسلون منتجاتهم إلى محلات السوبر ماركت الأوروبية بدلاً من المملكة المتحدة لأنهم أكثر استعدادًا لدفع الأسعار الأعلى.

وقال تيم أومالي، المستورد الرئيسي لشركة نيشن وايد بروديوس، إن أسعار البيع بالجملة الفورية للمنتجات الطازجة ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% في الأسابيع الأخيرة.

أكبر متاجر بريطانيا تحدد كميات للخيار والطماطم المسموح بشرائها 

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