أكبر متاجر بريطانيا تحدد كميات الخيار والطماطم المسموح بشرائها أرقام قياسية لـ محمد صلاح رغم هزيمة ليفربول القاسية شعار يوم التأسيس واللون الأخضر يزينان مقري إمارة مكة مدير الأمن العام يقرر ترقية 22819 رجل أمن الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد فولاذ الشباب يطمح لتكرار سيناريو آسيا 2010 الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة محاكمة جديدة لـ إيلون ماسك قد تكبده 55 مليار دولار نعمة مريضة سرطان أردنية أنقذها مركز الملك سلمان للإغاثة رونالدو يشارك النصر في الاحتفال بـ يوم التأسيس
قام أكبر بائع تجزئة في بريطانيا، وهو متجر Tesco، بتحديد كميات الخيار والطماطم والفلفل المسموح للعملاء بشرائها، وذلك في سبيل ترشيد الخضروات والفاكهة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أصبح Tesco بذلك رابع متجر كبير في بريطانيا يتبع هذه السياسة، وذلك بعد كل من Aldi وAsda وMorrisons.
وقررت جميع تلك المتاجر أن تمنح الفرد الواحد 3 عناصر فقط من الطماطم والفلفل والخيار، ويرجع اتباع سياسة فرض قيود على شراء العملاء للخضروات بعد أن تضررت الإمدادات بسبب تعطل المحاصيل في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
أثر الطقس البارد في إسبانيا والمغرب بشكل كبير على توافر الخضروات في الأسواق البريطانية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، وتُعزى مشكلات الإمداد إلى سوء الأحوال الجوية وتعطل النقل وتكاليف الطاقة المرتفعة.
ويقال إن المزارعين في أوروبا وشمال إفريقيا يرسلون منتجاتهم إلى محلات السوبر ماركت الأوروبية بدلاً من المملكة المتحدة لأنهم أكثر استعدادًا لدفع الأسعار الأعلى.
وقال تيم أومالي، المستورد الرئيسي لشركة نيشن وايد بروديوس، إن أسعار البيع بالجملة الفورية للمنتجات الطازجة ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% في الأسابيع الأخيرة.