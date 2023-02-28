أكبر مهرجان لـ آلة العود في العالم الشهر المقبل

تحتضن مدينة الرياض أكبر تجمع لصنّاع العود في العالم، والذي من المقرر إقامته على مدى ثلاثة أيام من 9 إلى 11 مارس.

لكل عازف وعازفة للعود … لا يفوتكم مهرجان العود اللي بيجمعكم بأكبر تجمّع لصناع العود بالعالم من ١٣ دولة ❤️

غير المسابقة اللي بتكون بجوائز كبيرة 🔥

من ٩ إلى ١١ مارس 🗓️

شاركوا الحين 😎#تقويم_الرياض pic.twitter.com/tvtfNatKRp — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2023

من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن التجمع العالمي سيحضره وفودًا من 13 دولة، وسيشهد على هامشه مسابقةً بجوائز كبرى، ويندرج ضمن فعاليات “تقويم الرياض”، في بوليفارد رياض سيتي.

وقال آل الشيخ موجهًا دعوة عامة للتجمع الفني: “لكل عازف وعازفة للعود، لا يفوتكم مهرجان العود اللي بيجمعكم بأكبر تجمّع لصناع العود بالعالم، من 13 دولة، غير المسابقة اللي بتكون بجوائز كبيرة، من 9 إلى 11 مارس.. شاركوا الحين”.

آلة العود

تشهد آلة العود إلى جانب العديد من الآلات الموسيقية، إقبالاً كبيراً من المتذوقين للموسيقى، ليس في المملكة فحسب بل في أقطاب الوطن العربي، واشتهر عدد من العازفين في المنطقة العربية باحترافيتهم في العزف على هذه الآلة التي غزت مؤخراً الموسيقى الأوروبية والأميركية والأجنبية بالعموم، إذ عمدت كبريات شركات الموسيقى وكبار الملحنين، إلى دمج “العود” في معزوفاتهم الموسيقية.

ومن أشهر عازفي آلة العود في العالم العربي، المصري محمد القصبجي، والفنان الراحل فريد الأطرش، ونصير شمّه من العراق، بينما يتربع على عرش الأفضل أداء في المملكة والخليج، الفنان عبادي الجوهر، الملقب بـ”أخطبوط العود”.