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الهلال يتصدر والشباب ثانيًا

أكثر الفرق تنفيذًا للركنيات بدوري روشن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
أكثر الفرق تنفيذًا للركنيات بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة في المسابقة.

الهلال الأكثر تنفيذًا للركنيات

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفرق الأكثر تنفيذًا للركنيات، وجاء الهلال في الصدارة برصيد 131 ركلة ركنية.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ثانيًا بـ125 ركنية، ثم أبها برصيد 91 ركنية، الطائي 90 ركنية، الرائد 89 ركنية، الاتحاد 87 ركنية، التعاون 86 ركنية، النصر 84 ركنية، ضمك 83 ركنية، والوحدة 75 ركنية.

الشباب ضد أبها
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ17، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ40 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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