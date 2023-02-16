ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بالرياض والمدينة المنورة أكثر الفرق تنفيذًا للركنيات بدوري روشن عقوبات أوروبية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير
تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة في المسابقة.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفرق الأكثر تنفيذًا للركنيات، وجاء الهلال في الصدارة برصيد 131 ركلة ركنية.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ثانيًا بـ125 ركنية، ثم أبها برصيد 91 ركنية، الطائي 90 ركنية، الرائد 89 ركنية، الاتحاد 87 ركنية، التعاون 86 ركنية، النصر 84 ركنية، ضمك 83 ركنية، والوحدة 75 ركنية.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ17، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ40 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.
ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.