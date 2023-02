نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، تفاصيل الوظائف التقنية الأكثر طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة تشمل ما يلي:

*Back-end dev

*User centered design

*Autonomous Tech

*Process automation

*AI/ML

*Extended reality

*IT QA

*IT PM

*IT Product Management

*Data Analytics

*Networking

*Cybersecurity

*DLT

*computing (Cloud, edge, quantum)

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 5, 2023