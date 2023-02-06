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أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام

2023-02-06 الساعة 8:46
أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام
المواطن - فريق التحرير

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، تفاصيل الوظائف التقنية الأكثر طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة تشمل ما يلي:

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أكثر الوظائف التقنية طلباً

*Back-end dev

*User centered design

*Autonomous Tech

*Process automation

*AI/ML

*Extended reality

*IT QA

*IT PM

*IT Product Management

*Data Analytics

*Networking

*Cybersecurity

*DLT

*computing (Cloud, edge, quantum)

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