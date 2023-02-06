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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، تفاصيل الوظائف التقنية الأكثر طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة تشمل ما يلي:
*Back-end dev
*User centered design
*Autonomous Tech
*Process automation
*AI/ML
*Extended reality
*IT QA
*IT PM
*IT Product Management
*Data Analytics
*Networking
*Cybersecurity
*DLT
*computing (Cloud, edge, quantum)
من أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة🇸🇦:
*Back-end dev
*User centered design
*Autonomous Tech
*Process automation
*AI/ML
*Extended reality
*IT QA
*IT PM
*IT Product Management
*Data Analytics
*Networking
*Cybersecurity
*DLT
*computing (Cloud, edge, quantum) pic.twitter.com/Z9FCWg3c4Z
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 5, 2023