أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين

ناقش مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، مع وكيل الرئيس لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني ومديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نوره بنت عبدالعزيز الشبيلي مبادرات موسم رمضان المبارك 1444هـ.

تعزيز جهود المرأة

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المبادرات التي سيتم تنفيذها وأهم الأهداف المنشودة منها، والتي تسهم في الانعكاس الحقيقي لجوهر الشهر الفضيل وتحقيق رؤية المملكة المباركة 2030م بتوجيهات سديدة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية، نوره بنت عبدالعزيز الشبيلي، أنه سيتم إطلاق أكثر من 23 مبادرة وضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم رمضان المبارك لهذا العام لتغطي كافة الجوانب وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ومن جهتها أشادت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني بالمتابعة الحثيثة من لدن مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود والتي تراقب عن كثب سير المبادرات وتناقش آليات تنفيذها بما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها تعزيزًا لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي في تلبية احتياجات قاصدات وزائرات بيت الله الحرام خلال الموسم المبارك.