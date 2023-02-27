Icon

أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد Icon أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية Icon الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة Icon تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري Icon قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 Icon جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية Icon احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله Icon أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين Icon وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعزيزًا لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي

أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ناقش مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، مع وكيل الرئيس لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني ومديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نوره بنت عبدالعزيز الشبيلي مبادرات موسم رمضان المبارك 1444هـ.

تعزيز جهود المرأة

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المبادرات التي سيتم تنفيذها وأهم الأهداف المنشودة منها، والتي تسهم في الانعكاس الحقيقي لجوهر الشهر الفضيل وتحقيق رؤية المملكة المباركة 2030م بتوجيهات سديدة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية، نوره بنت عبدالعزيز الشبيلي، أنه سيتم إطلاق أكثر من 23 مبادرة وضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم رمضان المبارك لهذا العام لتغطي كافة الجوانب وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ومن جهتها أشادت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني بالمتابعة الحثيثة من لدن مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود والتي تراقب عن كثب سير المبادرات وتناقش آليات تنفيذها بما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها تعزيزًا لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي في تلبية احتياجات قاصدات وزائرات بيت الله الحرام خلال الموسم المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم