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أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة

أكثر من 300 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
أكثر من 300 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي
المواطن - واس

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أدى أكثر من 303374 ألف مصل من المواطنين والمقيمين والمعتمرين اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في أجواء إيمانية ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة .

خدمات متكاملة

وتقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء عبادتهم، حيث بلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات 170 طنا، فيما بلغت عدد عبوات زمزم الموزعة 50000 عبوة و9000 حافظة زمزم و 1100000 كاسة و1200 عدد نوافير الشرب .

برامج التطهير والتعقيم

كما كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة 37500 لتر وبلغت كمية المعطرات 1800 لتر، فيما بلغ عدد المعدات المستخدمة 575 مُعدّة، بالإضافة إلى تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 24 ألف سجاد إلى جانب توفير عربات لكبار السن التي بلغت 130.000 كرسي .

كما قامت وكالة الحشود والتفويج بالوكالة بالإرشاد المكاني لـ 2355 و إرشاد 588 تائهًا، فيما بلغ عدد معالجة الممارسات الخاطئة 488 حالة.

 

 

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