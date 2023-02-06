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جوائزها تصل إلى أكثر من 12 مليون ريال

أكثر من 50 ألف مشترك من 165 دولة في مسابقة عطر الكلام

2023-02-06 الساعة 1:48
أكثر من 50 ألف مشترك من 165 دولة في مسابقة عطر الكلام
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عدد المشتركين في مسابقة القرآن الكريم ورفع الأذان العالمية “عطر الكلام”، في نسختها الثانية هذا العام مع انتهاء مرحلة التسجيل.

وقال تركي في تغريدة على موقع تويتر: وصلنا لأكثر من 50 ألف مشترك من 165 دولة في برنامج عطر الكلام.. بنهاية مرحلة التسجيل في المسابقة الأكبر لتلاوة القرآن ورفع الأذان في العالم.

يذكر أن آخر أيام استقبال طلبات المشاركة من المتسابقين الذين كانوا يرغبون في الالتحاق بمراحل المسابقة في نسختها الثانية هذا العام كان 31 يناير 2023.

وبدأت المسابقة في الرابع من يناير الماضي، حيث استقبلت منذ إعلانها مشاركين من جميع أنحاء العالم، للالتحاق بمراحل المسابقة بفرعيها للتلاوة والأذان.

الهدف

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، والاستفادة منها كواحدة من المراجع المعرفية للمتسابقين والمشاهدين على حد سواء، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم بهدف تحسين التلاوة والأذان.

وتعمل المسابقة التي تصل جوائزها إلى أكثر من 12 مليون ريال على تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واختلاف ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في الأساليب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وأن تكون منبرًا لإبراز جماليات الصوت والمقامات الصوتية لدى القراء والمؤذنين، فضلًا عن تكريمها للمبدعين في التلاوة والأذان واحتفائها بالمواهب في مجالاتها.

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  • عبد العلی انصاری بن ارشاد احمد جولھا

    بصوت اذان

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