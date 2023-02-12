أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني

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كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبدالله الربيعة، عدد المشاركين في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، المقرر عقده يومي 20 و21 فبراير الجاري.
#في_العلن | د.عبدالله الربيعة: ستشارك أكثر من 70 دولة في #منتدى_الرياض_الدولي_الإنساني الذي أصبح وجهة لكل خبراء العمل الإنساني. #قناة_السعودية @K_Alsuliman pic.twitter.com/6iOknc3vc0قد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) February 12, 2023
وقال الربيعة، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، اليوم الأحد: إن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 70 دولة للاستفادة منه، حيث أصبح وجهة لكل خبراء العمل الإنساني.
وأضاف المشرف على المركز، أن المنتدى سيتناول جميع الموضوعات التي تهم العمل الإنساني سواء كان ميدانيًّا أو من خلال الشراكة بين الدول، متابعًا: لدينا طلبات من قيادات العمل الإنساني في دول غربية للمشاركة في جلسات المنتدى.