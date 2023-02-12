أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني

كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبدالله الربيعة، عدد المشاركين في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، المقرر عقده يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وقال الربيعة، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، اليوم الأحد: إن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 70 دولة للاستفادة منه، حيث أصبح وجهة لكل خبراء العمل الإنساني.

العمل الإنساني

وأضاف المشرف على المركز، أن المنتدى سيتناول جميع الموضوعات التي تهم العمل الإنساني سواء كان ميدانيًّا أو من خلال الشراكة بين الدول، متابعًا: لدينا طلبات من قيادات العمل الإنساني في دول غربية للمشاركة في جلسات المنتدى.