Icon

تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي Icon استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ Icon إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم Icon أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني Icon 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر Icon النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه Icon جهد متواصل للفريق السعودي بعد سماع صرخة طفل تحت أنقاض زلزال تركيا Icon مشهد مأساوي لسوري وأطفاله ينامون بالشارع بعد تحطم منزلهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقرر عقده يومي 20 و21 فبراير الجاري

أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبدالله الربيعة، عدد المشاركين في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، المقرر عقده يومي 20 و21 فبراير الجاري.

وقال الربيعة، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، اليوم الأحد: إن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 70 دولة للاستفادة منه، حيث أصبح وجهة لكل خبراء العمل الإنساني.

العمل الإنساني

وأضاف المشرف على المركز، أن المنتدى سيتناول جميع الموضوعات التي تهم العمل الإنساني سواء كان ميدانيًّا أو من خلال الشراكة بين الدول، متابعًا: لدينا طلبات من قيادات العمل الإنساني في دول غربية للمشاركة في جلسات المنتدى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم