أكثر من 750 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الأولى من شعبان في المسجد الحرام

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أدى أكثر من 750 ألف مصلٍّ من المعتمرين والزائرين اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في أجواء إيمانية ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة .
وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكراسٍ خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تُعين المصلين وتسهل عليهم أداء عباداتهم بكلّ يُسرٍ وسهولة .
كما كثفت وكالات الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام ومصليّاته وساحاته على مدار الساعة، بالإضافة إلى تهيئة أروقة المسجد بالسجاد الفاخر، إلى جانب توفير عربات لكبار السن، ومصلّيات خاصة لذوي الإعاقة، وخدمات التطوع والإرشاد الديني والمكاني .