أكشن مع وليد: تأجيل مباراة الهلال والفيحاء 24 ساعة

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كشفت تقارير إعلامية أن مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ17 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، تم تأجيلها 24 ساعة لتقام يوم الخميس المقبل بدلًا من يوم الأربعاء.
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن المباراة تم تأجيلها لمدة 24 ساعة لمنح لاعبي أزرق الرياض فرصة للراحة بعد مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.
وكان الأزرق حصد الميدالية الفضية في مونديال الأندية، بعد الخسارة من نادي ريال مدريد بنتيجة 5/ 3 في المباراة النهائية.