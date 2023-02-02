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بسعر فائدة عائم مع أجل لمدة 7 سنوات

أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار

2023-02-02 الساعة 3:06
أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار
المواطن - واس

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الخميس، عن جمع 1.8 مليار ريال من خلال إصدار صكوك رئيسية غير مضمونة بسعر فائدة عائم مع أجل لمدة 7 سنوات مع خيار الشراء في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار.

أساس الهيكلة

وأوضحت الشركة أن هيكلة الإصدار تمت على أساس المضاربة والمرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينة أن هذه الصفقة تمثل الإصدار الثاني للشركة في إطار برنامج الصكوك الذي تبلغ قيمته 5 مليارات ريال، وذلك بعد إصدار صكوك المرحلة الأولى بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال في يونيو 2021، مفيدة أن استخدام عائدات الصكوك سيتم لأغراض التمويل العام للشركة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من استثمار أكوا باور في الاستحواذ على مجمّع جازان للتغويز وإنتاج الطاقة.

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قوة الشركة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان: “يعكس نجاح المرحلة الثانية من إصدار أكوا باور في إطار برنامج الصكوك، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات ريال، الثقة بأسواق الدين المحلية في المملكة، وكذلك قوة مكانة الشركة وتوقعات النمو المرتبطة بها لجذب مستثمرين جدد وسابقين على حد سواء، ونحن ملتزمون بدعم جهود هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية المستمرة لتعزيز وتعميق قاعدة أسواق الدين المحلية”.

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