ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ الملك سلمان رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس إحصائية تحفز الاتحاد ضد الرائد زلزال بقوة 7.2 ريختر يهز طاجيكستان ومخاوف من عواقب كارثية
شارك ألماني يدعى توماس في احتفالات يوم التأسيس في الدرعية، حيث ظهر مرتديًا بالزي السعودي التراثي.
"توماس" مواطن ألماني يعيش في #الرياض منذ 11 عاما.. يرتدي الزي السعودي التراثي ويحتفل بـ #يوم_التأسيس في #الدرعية
#KSA #SaudiFoundingDay
عبر :@bandar__W pic.twitter.com/YooByXsuOL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 22, 2023
وقال توماس في تصريحات لقناة “العربية”: “أنا من ألمانيا وأعيش في الرياض منذ 11 عامًا وأعمل في إحدى الشركات بالمملكة”.
وأعرب عن سعادته بالاحتفال بيوم التأسيس في الدرعية.
واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.
وأقامت الدرعية عددًا من الفعاليات التي جذبت الجمهور والزوار، للاستمتاع والاحتفال بيوم التأسيس، تلك المناسبة الوطنية التي أقيمت تحت شعار “يوم بدينا” وتجسد معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.