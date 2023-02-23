ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس

شارك ألماني يدعى توماس في احتفالات يوم التأسيس في الدرعية، حيث ظهر مرتديًا بالزي السعودي التراثي.

وقال توماس في تصريحات لقناة “العربية”: “أنا من ألمانيا وأعيش في الرياض منذ 11 عامًا وأعمل في إحدى الشركات بالمملكة”.

وأعرب عن سعادته بالاحتفال بيوم التأسيس في الدرعية.

يوم التأسيس

واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

وأقامت الدرعية عددًا من الفعاليات التي جذبت الجمهور والزوار، للاستمتاع والاحتفال بيوم التأسيس، تلك المناسبة الوطنية التي أقيمت تحت شعار “يوم بدينا” وتجسد معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.