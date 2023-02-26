Icon

وظائف شاغرة في شركة علم Icon سر هروب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان Icon بولونيا يتجاوز إنتر ويُقرب نابولي من لقب الدوري الإيطالي Icon ثلث سكان السودان يعانون من أزمة جوع  Icon الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية محتملة حتى الأربعاء Icon مالك إسطبلات لـ”المواطن”: كأس السعودية شهد منافسة شرسة بين المملكة واليابان Icon مراهق يُصاب بـ ألزهايمر ويحير الأطباء Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد Icon الاتفاق يفسخ عقد كارتيرون بالتراضي Icon استخراج مسمار من حنجرة طفل خلال ساعتين في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد فحص ألف منتج على موقع الشركة

أمازون في ورطة بمليون دولار بسبب لحم الحمير

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
أمازون في ورطة بمليون دولار بسبب لحم الحمير
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخلت أمازون في ورطة قد تكلفها غرامة مليون دولار؛ بسبب لحوم الحمير، حيث كشف مركز دراسات الخيول أن الشركة تبيع منتجات بشكل غير قانوني تحوي جيلاتين مصنعة من جلود الحمير، والذي يعرف باسم إيجاو.

ويستخدم هذا المنتج في الطب الصيني التقليدي، وعادة ما يتم استيراده من دول إفريقية مثل كينيا وغانا، وفق موقع فوكس بزنس.

خرق قانون كاليفورنيا

وتتهم دعوى قضائية أمازون بخرق قانون كاليفورنيا لبيعه منتجات تحوي لحوم الحمير، وتطلب بحظر هذه المنتجات، وفرض غرامة مليون دولار يومياً في حال استمرار أمازون ببيع هذه المنتجات.

وتستند الدعوى إلى قانون يعود إلى عام 1998 في كاليفورنيا، يحظر ذبح الخيول وبيع لحومها للاستهلاك البشري، وتعتبر الشكوى أن الحمير من فصيلة الخيول.

وكشف تحليل نشره موقع وايرد أنه تم فحص نحو 1000 منتج ليتم العثور على جيلاتين إيجاو ضمن 15 منتجاً على الأقل، مضيفًا أن الشركة تعرضت لاتهامات أكثر من مرة بسبب ضوابطها المتساهلة تجاه المنتجات.

وفي 2019، وجدت تقارير إعلامية أن آلاف المنتجات غير الآمنة والمحظورة تباع على أمازون بما في ذلك عبوات حليب منتهية الصلاحية.

أمازون في ورطة بمليون دولار بسبب لحم الحمير

إيجاو يعالج من النزيف والدوخة

وبحسب منظمة بروك لرعاية الخيول، يعتقد مستخدمو إيجاو أنه يعالج من النزيف والدوخة والأرق والسعال، كما تشير المنظمة إلى أنه يمكن العثور على هذه المادة في منتجات الطعام والشراب ومستحضرات التجميل.

في المقابل لم ترد شركة أمازون على طلبات التعليق لشبكة فوكس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم