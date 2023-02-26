أمازون في ورطة بمليون دولار بسبب لحم الحمير

دخلت أمازون في ورطة قد تكلفها غرامة مليون دولار؛ بسبب لحوم الحمير، حيث كشف مركز دراسات الخيول أن الشركة تبيع منتجات بشكل غير قانوني تحوي جيلاتين مصنعة من جلود الحمير، والذي يعرف باسم إيجاو.

ويستخدم هذا المنتج في الطب الصيني التقليدي، وعادة ما يتم استيراده من دول إفريقية مثل كينيا وغانا، وفق موقع فوكس بزنس.

خرق قانون كاليفورنيا

وتتهم دعوى قضائية أمازون بخرق قانون كاليفورنيا لبيعه منتجات تحوي لحوم الحمير، وتطلب بحظر هذه المنتجات، وفرض غرامة مليون دولار يومياً في حال استمرار أمازون ببيع هذه المنتجات.

وتستند الدعوى إلى قانون يعود إلى عام 1998 في كاليفورنيا، يحظر ذبح الخيول وبيع لحومها للاستهلاك البشري، وتعتبر الشكوى أن الحمير من فصيلة الخيول.

وكشف تحليل نشره موقع وايرد أنه تم فحص نحو 1000 منتج ليتم العثور على جيلاتين إيجاو ضمن 15 منتجاً على الأقل، مضيفًا أن الشركة تعرضت لاتهامات أكثر من مرة بسبب ضوابطها المتساهلة تجاه المنتجات.

وفي 2019، وجدت تقارير إعلامية أن آلاف المنتجات غير الآمنة والمحظورة تباع على أمازون بما في ذلك عبوات حليب منتهية الصلاحية.

إيجاو يعالج من النزيف والدوخة

وبحسب منظمة بروك لرعاية الخيول، يعتقد مستخدمو إيجاو أنه يعالج من النزيف والدوخة والأرق والسعال، كما تشير المنظمة إلى أنه يمكن العثور على هذه المادة في منتجات الطعام والشراب ومستحضرات التجميل.

في المقابل لم ترد شركة أمازون على طلبات التعليق لشبكة فوكس.