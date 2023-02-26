أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” – اليوم، عن شراكتها مع العلامة التجارية الرائدة في مجال الصحة والاستجمام “كلينيك لا بريري Clinique La Prairie”، حيث سيتم تطوير منتجع فاخر يمتد على مساحة 36115 متراً مربعاً في وجهة “أمالا” الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة وسيضم المنتجع الحصري 13 فيلا، بالإضافة إلى 52 غرفة وجناحاً فندقياً.

التوازن الذاتي

وسيحظى زوار الوجهة من خلال مرافق مركز “كلينيك لا بريري” الفاخرة وخبرتها العالمية العريقة بتجارب استجمام استثنائية للبحث عن التوازن الذاتي مستوحاة من الفنون والاستجمام ونقاء البحر الأحمر. ويمتاز المركز بموقعه الفريد قبالة لوحات فنية خلابة من المناظر الطبيعية غير المكتشفة بعد، وبدمجه ما بين فنون العمارة الإسلامية التي نُفِّذَت بأحدث التقنيات؛ ليشكل هذا المركز ملاذاً هادئاً للاسترخاء والتأمل وتجديد الشباب والحيوية.”

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو بأن نهج الرفاهية لعلامة “كلينيك لا بريري” يركز على إعطاء الأولوية لبرامج الاستجمام القائمة على مفهوم خاص يُعنى بجودة الحياة، ويظهر ذلك جلياً في تصميم المركز ذي الأربع مناطق؛ وهي: الرعاية الصحية، والنمط الغذائي، والحركة، والاستجمام. إذ ستوفر تلك الأقسام معاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الحصرية والمرافق الرائدة.

تجربة استجمام صحية

وأضاف بأن المنتجع يضم أيضاً معملاً للتشخيص، ومتحفاً، ونادياً شاطئياً، وورش عمل وتدريب، ومطعماً خاصاً ومدرسةً للطهي.

وأشار إلى أن زوار المركز سيحظون بتجربة استجمام صحية شاملة لتجديد الشباب جسدياً ومعنوياً، من خلال قسم الرعاية الطبية للتشخيص الشامل، وقسم الطب الإشعاعي، والعلاج الطبيعي، والأعصاب، والأمراض الجلدية وطب الأسنان، فضلاً عن توفير أجنحة للعلاج، التي ترسم بمجملها مكانة رائدة لوجهة “أمالا” كمقصد عالمي للاستجمام والرفاهية.

يذكر أن تحضيرات المرحلة الأولى من وجهة أمالا في مرسى “تربل باي” على قدمٍ وساق، إذْ من المتوقع أن ترحب بأول ضيوفها عام 2024م، وستتكون من ثماني منتجعات تقدم ما يزيد عن 1,300 غرفة فندقية، وفي حال اكتمالها، ستضم الوجهة أكثر من 3,000 غرفة فندقية في 25 فندقاً، وأكثر من 900 فيلا سكنية وشقق فندقية فاخرة، إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.