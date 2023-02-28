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من المرتبة السابعة حتى التاسعة

أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة منطقة الرياض وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالمرتبة (السابعة) حتى (التاسعة) عبر (جدارات) في (بلدية السليل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

– رسام معماري.
– مهندس مدني.
– مهندس تخطيط.
– مهندس تخطيط مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري مساعد.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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