أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

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أعلنت أمانة منطقة الرياض وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالمرتبة (السابعة) حتى (التاسعة) عبر (جدارات) في (بلدية السليل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– رسام معماري.
– مهندس مدني.
– مهندس تخطيط.
– مهندس تخطيط مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري مساعد.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.
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