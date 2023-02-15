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استعدادًا لموسم الحج

أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة
المواطن - فريق التحرير

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دعت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، مُتعهدي مطابخ الإعاشة إلى سرعة تحديث بياناتهم على منصة مركز معلومات الإعاشة عبر الرابط هنا.

عدد متعهدي الإعاشة

ويشار إلى أن أكثر من 300 متعهد إعاشة بمكة المكرمة يواصلون العمل لاستيفاء جميع المتطلبات، لتحديث بياناتهم استعدادًا لموسم الحج.

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يذكر أن متعهدي الإعاشة بمكة يعملون على ضبط خدمة إعاشة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوَّار المسجد الحرام، للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة.

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