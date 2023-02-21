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عن طريق منصة بلدي

أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير
المواطن - واس

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دعت أمانة منطقة المدينة المنورة، ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات تسوير أراضيهم، للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي”.

وأشارت الأمانة إلى أنه يتوجب على مالك الأرض الفضاء تسوير أرضه بسور لا يقل طوله عن متر، ولا يتجاوز ارتفاعه مترين، مع تنفيذ بوابة للسور تفتح من الداخل وبشكل أفقي، وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.

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الطرق المستهدفة

وأضافت الأمانة أنّ الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وطريق أبوبكر الصديق وطريق أبي ذر الغفاري وطريق العباس بن عبادة وطريق المطار وطريق خالد بن الوليد وطريق الملك فهد وطريق السلام وطريق الملك عبدالعزيز وطريق عثمان بن عفان وطريق الأمير عبدالمحسن وطريق سيد الشهداء وطريق علي بن أبي طالب وطريق سعد بن خيثمة وطريق سكة الحديد.

وأشادت أمانة منطقة المدينة المنورة بمستوى التفاعل الذي أبداه ملاك الأراضي الفضاء بالمدينة، وامتثالهم لمبادرة تسوير الأراضي للإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة المنورة، ومعالجة تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

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