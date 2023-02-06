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ضمن مبادرة المراقب المجتمعي بالأمانة وبلدياتها

أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل

2023-02-06 الساعة 10:18
أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل عبر برنامج (تمهير) لمبادرة المراقب المجتمعي بالأمانة وبلدياتها (القطيف، بقيق، الجبيل، رأس تنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى التدريبي:

– أخصائي رقابة عمليات.

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الجهات:

– أمانة المنطقة الشرقية (50) فرصة.
– بلدية محافظة القطيف (20) فرصة.
– بلدية محافظة الجبيل (10) فرص.
– بلدية محافظة بقيق (10) فرص.
– بلدية محافظة رأس تنورة (10) فرص.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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