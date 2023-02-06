أمانة المنطقة الشرقية تعلن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن 100 فرصة تدريبية على رأس العمل عبر برنامج (تمهير) لمبادرة المراقب المجتمعي بالأمانة وبلدياتها (القطيف، بقيق، الجبيل، رأس تنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى التدريبي:

– أخصائي رقابة عمليات.

الجهات:

– أمانة المنطقة الشرقية (50) فرصة.

– بلدية محافظة القطيف (20) فرصة.

– بلدية محافظة الجبيل (10) فرص.

– بلدية محافظة بقيق (10) فرص.

– بلدية محافظة رأس تنورة (10) فرص.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا