أمانة جدة تتولى مهام الرقابة على الأنشطة البحرية

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، توليها مهام الرقابة على الأنشطة البحرية، بالإضافة لحماية السواحل بيئيًّا، على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ.

تدشين أعمال الرقابة

وبحسب ما ذكرت أمانة جدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، جاء ذلك خلال تدشين أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية، بحضور نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل رميح الرميح، وأمين جدة صالح بن علي التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة د. أسامة عبده.

برنامج رقابي

وبدأت الأمانة في تنفيذ برنامجها الرقابي، بتوظيف عدد من المراقبين البحريين؛ لمراقبة الأنشطة البحرية، فضلًا عن توفير مجموعة من المنقذين والمنقذات لتأمين الشواطئ المتاحة للسباحة.

يذكر أن تدشين الأمانة لهذا البرنامج يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وما يندرج تحتها من برامج متعلقة بجودة الحياة.