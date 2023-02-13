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عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات

أمانة محافظة جدة تعلن أسماء 97 متقدماً ومتقدمة لوظائفها

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
أمانة محافظة جدة تعلن أسماء 97 متقدماً ومتقدمة لوظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين والمرشحات للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (12) وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (97) متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 11 / 07 / 1444هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وأوضحت الأمانة، أنه سيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

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المقابلة الشخصية

وأشارت الأمانة إلى أنه في حال عدم الحضور للمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، كما أكدت أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية.

وأضافت أنه في حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

رابط الاستعلام

وأشارت أمانة محافظة جدة، إلى أنه يمكن الاستعلام من أسماء المتقدمين والمتقدمات بصيغة (PDF) من خلال الروابط التالية:
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