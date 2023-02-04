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أمانة محافظة جدة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

2023-02-04 الساعة 1:14
أمانة محافظة جدة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

المراتب :

– المرتبة الخامسة.
– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.

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الوظائف:

1- مُصمم جرافيكس.
2- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.
3- مهندس معماري مساعد.
4- فني دعم مساعد.
5- محامي مساعد.
6- مهندس مساحة مساعد.
7- مهندس مدني مساعد.
8- مهندس بيئة مساعد.
9- مهندس تنسيق مواقع مساعد.
10- مهندس تخطيط مساعد.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1- خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
2- خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
5- يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.
6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطً.
7- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
8- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من )مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

المسميات والتفاصيل (PDF): اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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