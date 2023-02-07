أمانة منطقة القصيم تعلن 50 فرصة تدريبية

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن توفر عدد من الفرص التدريبية لخريجي البكالوريوس والدبلوم بمسمى (مراقب مجتمعي) من خلال منصة صندوق الموارد البشرية (تمهير)، وذلك للمشاركة في أعمال إزالة التشوهات البصرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوصف التدريبي:

– مراقبة العمليات المختلفة وأعمال التشوه البصري للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.

المهام التدريبية:

1- إجراء الجولات الرقابية وأعمال التشوه البصري على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.

2- وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.

3- تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.

4- تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة.

5- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (البحث باسم المنشأة عن أمانة منطقة القصيم): اضغط هنا