أمريكا تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الصين أطلقت خلال السنوات الأخيرة، أسطولًا كبيرًا من مناطيد التجسس في جميع أنحاء العالم.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في مؤتمر صحفي، إلى رصد مناطيد صينية فوق دول في القارات الخمس، وأن هذه المناطيد انتهكت سيادة الدول، وفقًا لـ”وكالة الأنباء الفرنسية”.

القارات الخمس

وأضافت أنه “خلال السنوات الأخيرة تم رصد المناطيد الصينية فوق بلدان في القارات الخمس، ونحن على اتصال بحلفائنا وشركائنا بهذا الصدد”.

وأشارت إلى أن “الرئيس (جو بايدن) حدد بوضوح موقفنا تجاه الصين، والذي يتمثل في إدارة المنافسة الاستراتيجية. ونحن لا نسعى للتصعيد، بل للمنافسة”.

يذكر أن الولايات المتحدة أسقطت يوم السبت الماضي منطادًا صينيًا فوق أراضيها، اعتبرته استطلاعيًا، فيما قالت بكين إن المنطاد كان لرصد الطقس ودخل الأجواء الأمريكية عن طريق الخطأ.