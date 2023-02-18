أمريكا تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

قالت الإدارة الأمريكية إن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال صراعها في أوكرانيا، مؤكدة على أن جميع من ارتكب هذه الجرائم، ورؤسائهم المتواطئين في تلك الجرائم، سيتم محاسبتهم.

جرائم ممنهجة

وقال بيان صادر من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: بناءً على تحليل دقيق للوقائع المتاحة، تقرر أن أفرادًا من القوات الروسية ومسؤولين روس آخرين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وتابع: ارتكب أفراد القوات الروسية عمليات قتل على غرار الإعدام بحق رجال ونساء وأطفال أوكرانيين، بجانب تعذيب المدنيين أثناء الاحتجاز من خلال الضرب والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي بالإضافة إلى الاغتصاب وترحيل مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا، بمن فيهم أطفال فُصلوا قسراً عن عائلاتهم.

وأكد البيان على أن تلك الجرائم ليست عشوائية أو عفوية، بل إنها جزء من هجوم الكرملين الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.

محاسبة جميع المسؤولين

وأضاف: لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذه الجرائم، يجب محاسبة جميع المسؤولين.

وفي الوقت نفسه، قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا: منذ الأيام الأولى لهذه الحرب غير المبررة، شهدنا انخراط القوات الروسية في فظائع مروعة وجرائم حرب.

ودعت المتواجدين في ميونخ بتجديد الالتزام بالمساءلة وبسيادة القانون، مضيفة: وبالنسبة للولايات المتحدة، فسنواصل دعم العملية القضائية في أوكرانيا والتحقيقات الدولية، لأنه يجب تحقيق العدالة نيابة عن جميع الضحايا المعروفين وغير المعروفين.