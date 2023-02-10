سوريا: لم تصلنا أي مساعدات إلا من إغاثي الملك سلمان النصر: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد منتهكي حقوقنا وعلامتنا التجارية لقطات للبناني هاجم بنكًا بالشنيور لاسترداد أمواله مليون ريال من الهلال لـ ضحايا زلزال سوريا وتركيا العلاقة بين الزلازل واكتشاف البترول والمعادن أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا ضبط مواطنين بحوزتهما آلاف الأقراص الخاضعة للتداول الطبي وسلاح الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر بخماسية في العدالة توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقَّ دعم فبراير لقطات لإنقاذ رضيع وأمه بعد مرور 110 ساعات
أعلنت واشنطن إسقاط جسم طائر كان يحلق على علوّ كبير فوق أجواء ألاسكا.
وحلق جسم ألاسكا على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان من الممكن أن يشكل تهديدًا للطائرات المدنية.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف الهدف المجهول فوق ألاسكا، وفقًا للعربية عاجل.
وقال البيت الأبيض: إن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت هدفًا فوق ألاسكا في الساعة الماضية.