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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف الهدف

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت واشنطن إسقاط جسم طائر كان يحلق على علوّ كبير فوق أجواء ألاسكا.

التفاصيل

وحلق جسم ألاسكا على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان من الممكن أن يشكل تهديدًا للطائرات المدنية.

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ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف الهدف المجهول فوق ألاسكا، وفقًا للعربية عاجل.

وقال البيت الأبيض: إن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت هدفًا فوق ألاسكا في الساعة الماضية.

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