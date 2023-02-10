أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا

أعلنت واشنطن إسقاط جسم طائر كان يحلق على علوّ كبير فوق أجواء ألاسكا.

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وحلق جسم ألاسكا على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان من الممكن أن يشكل تهديدًا للطائرات المدنية.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف الهدف المجهول فوق ألاسكا، وفقًا للعربية عاجل.

وقال البيت الأبيض: إن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت هدفًا فوق ألاسكا في الساعة الماضية.