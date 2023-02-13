أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

طلبت أمريكا من مواطنيها المقيمين في روسيا، اليوم الاثنين، مغادرة البلد على الفور؛ بسبب الحرب في أوكرانيا وخطر المضايقات المحتملة، والاعتقال التعسفي من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت البعثة الأمريكية في روسيا، في تحذير سفر محدث أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها المغادرة على الفور.

خطر الاعتقالات يتزايد

كما دعت إلى توخي مزيد من الحذر نظرًا لخطر الاعتقالات غير المشروعة.

وجاء في التحذير أن أجهزة الأمن الروسية اعتقلت مواطنين أمريكيين بتهم ملفقة، وخصت مواطنين أمريكيين في روسيا بالاحتجاز والمضايقة، وحرمتهم من المعاملة العادلة والشفافة، وأدانتهم في محاكمات سرية أو دون تقديم أدلة موثوقة.

وأضاف التحذير الأمريكي أن أجهزة الأمن الروسية زادت من التطبيق التعسفي للقوانين لاستهداف المنظمات الأجنبية والدولية التي تعتبرها غير مرغوب فيها.

تحذيرات متكررة

ويُذكر أن أمريكا سبق وأن نصحت رعاياها مرارًا بعدم السفر إلى روسيا ومغادرة البلاد فورًا إن كانوا متواجدين فيها، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد قال في يناير الماضي إن روسيا فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.