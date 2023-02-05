Icon

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون Icon محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو Icon شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له Icon النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن Icon الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو Icon لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني  Icon لحظة إسقاط المنطاد الصيني Icon نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية Icon والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه Icon مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكدت على أنه لا خطر من حطامه

أمريكا تعلن رسميًا: المنطاد الصيني مخصص للتجسس وليس للطقس

2023-02-05 الساعة 12:07
أمريكا تعلن رسميًا: المنطاد الصيني مخصص للتجسس وليس للطقس
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني بمقاتلة من طراز F-22، منذ قليل، وأعلن البنتاغون نتائج الفحص الذي تم على الأجزاء المنتشلة من الحطام، قائلًا بشكل رسمي إنه كان لأغراض التجسس.

النتائج تنفي مزاعم الصين

وتنفي تلك النتائج تصريحات بكين بشأن أن البالون كان مخصصًا لأجل أغراض الطقس، وأنه حاد عن مساره المخصص له.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات

Img

تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية

وقال مسؤول أمريكي إن مقاتلة من طراز F22 أسقطت المنطاد الصيني بصاروخ واحد من نوع AIM-9X، وأنه بفحص الحطام تبين أن المنطاد واحد من أسطول مناطيد نشرتها الصين في عدة قارات.

وكان قد شوهد طائرتان نفاثتان على الأقل بالقرب من المنطاد في ميرتل بيتش، حيث كشف مصدر أن مسؤولي الدفاع يخططون لإسقاط المنطاد في المحيط الأطلسي، والاستيلاء على أجزائه لفحصه.

لا خطر من حطام المنطاد الصيني

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات الأمريكية أنه لا خطر من حطام المنطاد الصيني، إذ يتواجد على عمق 47 قدمًا تحت ماء المحيط الأطلسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم