أمريكا تعلن رسميًا: المنطاد الصيني مخصص للتجسس وليس للطقس

أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني بمقاتلة من طراز F-22، منذ قليل، وأعلن البنتاغون نتائج الفحص الذي تم على الأجزاء المنتشلة من الحطام، قائلًا بشكل رسمي إنه كان لأغراض التجسس.

النتائج تنفي مزاعم الصين

وتنفي تلك النتائج تصريحات بكين بشأن أن البالون كان مخصصًا لأجل أغراض الطقس، وأنه حاد عن مساره المخصص له.

وقال مسؤول أمريكي إن مقاتلة من طراز F22 أسقطت المنطاد الصيني بصاروخ واحد من نوع AIM-9X، وأنه بفحص الحطام تبين أن المنطاد واحد من أسطول مناطيد نشرتها الصين في عدة قارات.

وكان قد شوهد طائرتان نفاثتان على الأقل بالقرب من المنطاد في ميرتل بيتش، حيث كشف مصدر أن مسؤولي الدفاع يخططون لإسقاط المنطاد في المحيط الأطلسي، والاستيلاء على أجزائه لفحصه.

لا خطر من حطام المنطاد الصيني

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات الأمريكية أنه لا خطر من حطام المنطاد الصيني، إذ يتواجد على عمق 47 قدمًا تحت ماء المحيط الأطلسي.