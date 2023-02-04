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عادت إلى إحداهما بعد غياب 30 عامًا

أمريكا تواجه تنامي نفوذ الصين في الفلبين وجزر سليمان

2023-02-04 الساعة 10:26
أمريكا تواجه تنامي نفوذ الصين في الفلبين وجزر سليمان
المواطن- فريق التحرير

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أقدمت أمريكا على خطوتين؛ في محاولة لمواجهة تنامي نفوذ الصين في المحيط الهادئ، وذلك من خلال تعميق التعاون بين دولتي الفلبين وجزر سليمان أيضًا.

عودة بعد غياب 30 عامًا

افتتحت الولايات المتحدة سفارة في جزر سليمان بعد غياب دام 30 عامًا؛ بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية في المحيط الهادئ كإجراء مضاد لموقف الصين العدواني المتزايد في المنطقة.

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وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس، في شهر يناير الماضي، أنها ستقيم سفارة مؤقتة في هونيارا، عاصمة جزر سليمان، في موقع القنصلية الأمريكية السابقة.

أمريكا تواجه تنامي نفوذ الصين بالفلبين وجزر سليمان 

وذكرت أن السفارة المتواضعة ستبدأ عملها باثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين وخمسة موظفين محليين بتكلفة سنوية تبلغ 1.8 مليون دولار سنويًا، بحسب أسوشيتدبرس.

وكانت واشنطن قد أغلقت سفاراتها في هونيارا في عام 1993 كجزء من التخفيض العالمي في الوظائف والأولويات الدبلوماسية في أعقاب الحرب الباردة.

لكنها رأت منذ ذلك الحين أن صعود الصين كقوة إقليمية وعالمية يتطلب اهتمامًا أمريكيًا كجزء من استراتيجيتها بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة بكين، لا سيما في جزر سليمان.

استخدام القواعد العسكرية في الفلبين

وفي السياق نفسه، قالت شبكة CNN التلفزيونية، إن الولايات المتحدة قد تعلن عن نيتها توسيع وصولها إلى القواعد العسكرية في الفلبين، وذلك بعدما توجه وزير الدفاع الأمريكي، يوم 29 يناير في جولة آسيوية زار خلالها كوريا الجنوبية والفلبين.

ونقلت القناة عن عدة مصادر رسمية في البنتاغون: يسعى الجيش الأمريكي إلى توسيع وصوله إلى القواعد في الفلبين مع تركيز الانتباه على الصين كجزء من التحول المستمر في ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يشارك 16 ألف عسكري فلبيني وأمريكي في مناورات باليكاتان العسكرية المشتركة، التي ستجرى في الفترة من 24 إلى 27 أبريل في مدينة لاولانج الفلبينية.

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