أمريكية تفضل العيش في السعودية عن بلادها وتكشف الأسباب

فضلت سيدة أمريكية مقيمة في الرياض العيش في المملكة أكثر من العيش في أمريكا، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى 5 أسباب.

وأوضحت السيدة، في مقطع فيديو متداول، أن أول سبب هو الراحة النفسية والأمان والخروج في الليل دون الخوف من جرائم السرقة والقتل كما هو الحال في أمريكا.

الالتزام الأخلاقي في المملكة

وتابعت: أما السبب الثاني عدم خوفها من أن معلم طفلها يكون أنثى لكنها في أمريكا يعلمون الأطفال جواز زواج الرجل برجل وغيرها من الأخلاق المنحدرة.

واستطردت: السبب الثالث هو الضرائب فهناك في أمريكا يفرضون ضرائب على الراتب، مضيفة: أما السبب الرابع فهو وجود الشفاط واستخدام الماء في دورات المياه، أما السبب الأخير فهو حرية التعبير واحترام الآخرين.