أمريكية تفضل العيش في السعودية عن بلادها وتكشف الأسباب

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فضلت سيدة أمريكية مقيمة في الرياض العيش في المملكة أكثر من العيش في أمريكا، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى 5 أسباب.
وأوضحت السيدة، في مقطع فيديو متداول، أن أول سبب هو الراحة النفسية والأمان والخروج في الليل دون الخوف من جرائم السرقة والقتل كما هو الحال في أمريكا.
وتابعت: أما السبب الثاني عدم خوفها من أن معلم طفلها يكون أنثى لكنها في أمريكا يعلمون الأطفال جواز زواج الرجل برجل وغيرها من الأخلاق المنحدرة.
واستطردت: السبب الثالث هو الضرائب فهناك في أمريكا يفرضون ضرائب على الراتب، مضيفة: أما السبب الرابع فهو وجود الشفاط واستخدام الماء في دورات المياه، أما السبب الأخير فهو حرية التعبير واحترام الآخرين.