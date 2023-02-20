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الراحة النفسية والأمان أبرزها

أمريكية تفضل العيش في السعودية عن بلادها وتكشف الأسباب

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
أمريكية تفضل العيش في السعودية عن بلادها وتكشف الأسباب
المواطن - فريق التحرير

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فضلت سيدة أمريكية مقيمة في الرياض العيش في المملكة أكثر من العيش في أمريكا، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى 5 أسباب.

وأوضحت السيدة، في مقطع فيديو متداول، أن أول سبب هو الراحة النفسية والأمان والخروج في الليل دون الخوف من جرائم السرقة والقتل كما هو الحال في أمريكا.

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وتابعت: أما السبب الثاني عدم خوفها من أن معلم طفلها يكون أنثى لكنها في أمريكا يعلمون الأطفال جواز زواج الرجل برجل وغيرها من الأخلاق المنحدرة.

واستطردت: السبب الثالث هو الضرائب فهناك في أمريكا يفرضون ضرائب على الراتب، مضيفة: أما السبب الرابع فهو وجود الشفاط واستخدام الماء في دورات المياه، أما السبب الأخير فهو حرية التعبير واحترام الآخرين.

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