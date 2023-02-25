أمريكية تلد توأمًا من نوع خاص في حدث نادر

أنجبت الأمريكية بريتني ألبا، توأمًا متماثلًا من نوع نادر يشترك به الأجنة بنفس المشيمة ونفس الكيس الأمينوسي بحبلين سريين منفصلين، علمًا بأنها سبق وأن أنجبت توأمًا آخر، صبيًا وفتاة، يدعيان لوكا وليفي.

نسبة نادرة الحدوث

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن هذا النوع النادر يمثل 1% فقط من جميع المواليد في الولايات المتحدة، وينطوي على مضاعفات ومخاطر عالية؛ ونظرًا لارتفاع المخاطر المرتبطة بالحالة، قرر الأطباء اللجوء إلى العملية القيصرية للحفاظ على صحة الأجنة والأم.

وقال المستشفى في بيان: أجرى الفريق رعاية مستمرة قبل الولادة، بما في ذلك مراقبة الأجنة عدة مرات في اليوم للتأكد من بقائهما في حالة جيدة.

خطر على حياة الأم والأجنة

وقالت الأخصائية في الأمراض النسائية والتوليد، الطبيبة راشيل سينكي: هذا النوع من الحمل يعرض التوائم للخطر، بسبب وجود فرص لتشابك الحبال السرية، إلا أن ألبا تمكنت من مواجهة كل الصعاب.

ويُذكر أنه من ضمن حالات الولادة الغريبة، كانت الأم البريطانية فيكي غرين التي دخلت التاريخ الطبي من أوسع أبوابه، بعد أن أنجبت توأمين بفارق زمني تجاوز 10 أيام.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غرين باتت صاحبة أكبر فارق زمني بين ولادة توأمين بالتاريخ البشري المُسجل، وهو الأمر الذي أثار دهشة كبيرة لدى الأطباء.

في البداية، أنجبت غرين طفلتها بريسلي، التي كانت تزن أقل من كيلوغرام، عندما كانت حاملًا في الأسبوع 26، ولكن بعد ذلك استطاع الأطباء السيطرة على الوضع الكارثي من الناحية الطبية لحمل غرين.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشقيقة لبريسلي ظلت داخل رحم الأم بعد الولادة الأولى 12 يومًا كاملًا، ثم لجأ الأطباء لعملية قيصرية لولادة الطفلة بيزلي، والتي كان وزنها ما يقرب من 1.25 كيلوغرام.