15 مليون زائر لفعاليات تقويم الرياض امرأة تعتدي بوحشية على سائق أوبر في لوس أنجلوس رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية الحج: إجراءات ميسرة وفورية لمواطني ماليزيا نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي مايك تايسون يؤدي رقصة السامري في الدرعية صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 15 طريقة الوصول إلى قائمة رافضي طلبات الصداقة على فيسبوك
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور أمر ملكي كريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة لمدة خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.
وبحسب بيان الهيئة فقد تشكل مجلس الإدارة من:
وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها.
كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين الأستاذ/ أحمد بن راجح الراجح والأستاذ/ خالد بن محمد الصليع على ما بذلاه من جهود خلال عضويتهما في المجلس ومساهماتهما في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.
هذا ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.
ويضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.
كما تتوافر في أعضاء المجلس خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.