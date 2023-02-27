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القويز رئيساً والبليهد نائباً للرئيس

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور أمر ملكي كريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة لمدة خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وبحسب بيان الهيئة فقد تشكل مجلس الإدارة من:

  •  محمد بن عبدالله القويز رئيسًا
  • يوسف بن حمد البليهد نائبًا للرئيس
  • خالد بن عبدالعزيز الحمود عضوًا
  •  وليد بن محمد العيسى عضوًا
  • عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن عضوًا

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها.

هيئة السوق المالية

كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين الأستاذ/ أحمد بن راجح الراجح والأستاذ/ خالد بن محمد الصليع على ما بذلاه من جهود خلال عضويتهما في المجلس ومساهماتهما في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

هذا ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.

ويضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.

كما تتوافر في أعضاء المجلس خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.

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