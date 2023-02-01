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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وبرد وسيول وسماء غائمة على 8 مناطق

2023-02-01 الساعة 8:41
أمطار رعدية وبرد وسيول وسماء غائمة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد الى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

حركة الرياح السطحية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى أكثر من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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